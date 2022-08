Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Team DSM legt drie talentvolle rensters vast

12:53 uur Wielerploeg Team DSM heeft drie talentvolle Nederlandse rensters gecontracteerd. Het gaat om Daniek Hengeveld (19), Anna van der Meiden (18) en Nienke Vinke (18). Ze kregen van Team DSM een contract aangeboden tot eind 2024.

Team DSM raakte eerder deze week Lorena Wiebes kwijt aan SD Worx. Wiebes ondertekent een contract voor drie jaar bij die ploeg.

Majka en drie ploeggenoten tot eind 2024 bij UAE Team Emirates

11:05 uur De Poolse wielrenner Rafal Majka komt ook de komende twee seizoenen uit voor UAE Team Emirates. De 32-jarige Majka heeft zijn contract tot eind 2024 verlengd.

Majka rijdt sinds 2021 voor UAE Team Emirates en hij had vorig jaar een belangrijk aandeel in de Tourzege van Tadej Pogacar. Vorig jaar won hij in dienst van de ploeg een etappe in de Vuelta.

Ook de Italiaan Diego Ulissi, de Amerikaan Brandon McNulty en Mikkel Bjerg uit Denemarken verlengden hun verbintenis tot eind 2024. De 33-jarige Ulissi rijdt al jaren voor de ploeg en heeft al 54 overwinningen achter zijn naam staan, McNulty (24) en Bjerg (23) kwamen in 2020 bij de ploeg als talentvolle renners.

Dit jaar lukte het UAE Team Emirates niet de Tourzege te prolongeren. Team Jumbo-Visma bleek te sterk en de Deen Jonas Vingegaard pakte namens de Nederlandse ploeg de eindzege.

Voetbalsters zakken naar zesde plek wereldranglijst na EK

10:17 uur De Nederlandse voetbalsters zijn na hun uitschakeling in de kwartfinale van het EK gezakt naar de zesde plek op de wereldranglijst van de FIFA. Bondscoach Sarina Wiegman is met Engeland vier plekken gestegen en staat nu vierde na de winst van het EK in eigen land vorige week. De Verenigde Staten blijven de lijst aanvoeren.

Duitsland, dat de finale op Wembley na verlenging met 2-1 verloor, staat nu tweede. Zweden, dat in de halve finale door Engeland werd uitgeschakeld, zakt een plekje naar de derde plaats.

Oranje was in juni nog van de vijfde naar de vierde plek gestegen. Maar na de tweede plek in de poulefase, achter Zweden, was Frankrijk in de kwartfinale van het EK te sterk (1-0) voor de ploeg van bondscoach Mark Parsons.