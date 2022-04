Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische huurling grote uitblinker bij Rotterdammers Buitenlandse media na magische avond Feyenoord: ’Dessers Koning van de Kuip’

Cyriel Dessers legde Marseille met twee goals op de pijnbank in de Kuip. Ⓒ ProShots

De naam Feyenoord ging donderdag weer ouderwets over de tongen in Europa. De Rotterdammers, die in de clubgeschiedenis drie Europese prijzen (en een wereldbeker) veroverden, versloegen Marseille in een zinderende wedstrijd (3-2) en maken vooral dankzij een uitblinkende Cyriel Dessers een goede kans om volgende week de finale van de Conference League te halen. De Belgische spits wordt in de buitenlandse media luid bejubeld. „De Koning van de Kuip!”