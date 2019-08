Emotionele overwinning Hogenkamp

Hogenkamp, die twee jaar geleden in de tophonderd stond, gaf vorig jaar in deze periode even geen prioriteit aan haar tenniscarrière en kwam niet naar New York. Ze won toen nog wel een klein toernooi in het Belgische Koksijde, maar koos er vervolgens voor zo veel mogelijk bij haar moeder te zijn.

Bertens en haar coach Raemon Sluiter waren toen wel van de partij bij de US Open en leefden op afstand intens mee. Dat leidde tot emotionele taferelen, ook tijdens ontmoetingen met de pers.

Vlekkeloze kwalificatie

Hogenkamp zakte - mede door de persoonlijke omstandigheden - op de wereldranglijst en staat nu als nummer 208 genoteerd. Maar opvallend genoeg wist ze onlangs haar titel in Koksijde met succes te verdedigen. In New York toont ze nu aan dat dit geen incidentele opleving betreft. Ze verloor geen set tijdens de eerste twee wedstrijden van het kwalificatietoernooi en was tijdens het beslissende duel slimmer en vaster dan de 19-jarige Varvara Gracheva uit Rusland: 6-4, 7-6 (6).

Bekijk ook: Hogenkamp plaatst zich voor US Open

In de tweede set zag het er nog even niet best uit voor de 27-jarige Doetinchemse, maar ze wist een 4-0 achterstand goed te maken en het hoofd koel te houden in de beslissende fase. Tijdens de tiebreak stond ze met 5-2 en 6-3 achter, maar ze kon drie setpoints ongedaan maken en de partij geduldig uitspelen. Daarbij profiteerde ze dankbaar van de fouten van de jonge Russin.

’Er viel heel wat van me af’

„Ik ben superblij”, sprak Hogenkamp kort na haar overwinning nadat ze veel handtekeningen had uitgedeeld. „Al is dit een hele moeilijke periode. Morgen is het een jaar geleden dat mijn moeder is overleden. Hoe verder de week vorderde, hoe vervelender ik me hier voelde. Als die dag dichterbij komt, word je er toch steeds meer mee geconfronteerd. Ik ben echt trots dat ik die laatste punten zo heb kunnen maken. Onlangs in Koksijde dacht ik in de slotfase van de wedstrijd veel aan mijn moeder, maar hier heb ik alleen maar geprobeerd me te focussen en alles te geven. Na die laatste bal viel er heel veel van me af, want ik was deze week echt met mezelf aan het worstelen.”

Hogenkamp werd in de beginfase van de wedstrijd op Court 5 op de tribune gesteund door Bertens en coach Sluiter. Zij vertrokken halverwege omdat ze moesten trainen, maar hun aanwezigheid werd enorm op prijs gesteld, net als die van Robin Haase en zijn coach Raymond Knap. „Kiki en Raemon hebben hier elke wedstrijd op de tribune gezeten”, zegt Hogenkamp. „Hun steun is hier heel fijn. Ze hebben mijn moeder goed gekend en weten wat zij voor mij betekende. Ook de aandacht van de andere Nederlanders hier doet me goed.”

"’Ik wil graag in het hoofdtoernooi ook verder komen. Dat zou helemaal bijzonder zijn’"

Hogenkamp wist op het moment dat ze van de baan stapte nog niet aan wie ze tijdens de loting voor het hoofdtoernooi zou worden gekoppeld. „Nee, ik hoop niet op een wedstrijd tegen Kiki, dat zou niet leuk zijn, voor ons allebei niet, denk ik. Ik wil graag in het hoofdtoernooi ook verder komen. Dat zou helemaal bijzonder zijn.”