Video: Erling Haaland toont wereldklasse en gaat viral met perfect uitgevoerde challenge

In het filmpje is te zien hoe Haaland eerst drie ballen bovenop elkaar legt. Vervolgens schiet het 21-jarige voetbaltalent het leer een voor een in de kruising en schiet hij het mikbord aan flarden.

Het filmpje was binnen no time al ruim een miljoen keer bekeken. Volgende week staat Ajax in de Champions League tegenover Dortmund. Het is nog niet zeker of de equipe van Erik ten Hag te maken krijgt met Haaland. De Noor is nog herstellende van een dijbeenblessure, maar de Amsterdammers zijn in ieder geval gewaarschuwd.