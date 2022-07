Sifan Hassan twijfelde over deelname WK: ’Ik was een beetje opgebrand’

Vanuit Amerika vertelt Hassan (29) dat ze drie weken geleden nog in paniek was over haar WK-deelname. Na een lange en broodnodige vakantie verliepen de trainingen allesbehalve naar wens. Dat had ook veel te maken met het ongebruikelijk late tijdstip waarop ze na vorig seizoen de trainingen had hervat. ,,Ik was echt een beetje opgebrand, mentaal vooral", zegt ze vanuit Park City in de staat Utah. Daar werkt ze haar laatste trainingen af voor de mondiale titelstrijd die vrijdag beginnen in Eugene (Oregon).

,,Ik ben na Tokio heel lang op vakantie geweest en heb twee, drie maanden helemaal niet gelopen. Het lukte maar niet weer op te starten. Ik vond het ook moeilijk om weer nieuwe doelen te stellen. Ik heb uiteindelijk de knop om kunnen zetten en besloten om toch naar de WK te gaan. Het is een groot kampioenschap en ik wil daar graag voor mijn land lopen."

Gas terugnemen

Hassan weet nu nog niet voor welke afstanden ze in Eugene kiest. De 5000 meter, in het tweede deel van de tiendaagse, loopt ze in ieder geval, maar ze moet nog kiezen tussen de 1500 meter en de 10.000 meter, die allebei in het eerste deel van de kampioenschappen op het programma staan.

Hassan legt simpel uit waarom ze het dit jaar op trainingsgebied wat rustiger aan doet en de EK (een maand na de WK) laat schieten. ,,We pushen onszelf naar de limiet, elk jaar maar weer. Je moet ook slim zijn, je moet naar balans zoeken. In 2019 waren er wereldkampioenschappen, in 2020 zouden de Spelen zijn, maar dat werd 2021. Dit jaar is er weer een WK, volgend jaar ook en dan weer de Olympische Spelen. Het gaat maar door. Maar je moet toch ergens gas terug kunnen nemen?’’

Met medaille tevreden

De tweevoudig wereldkampioen én tweevoudig olympische kampioen legt de lat in Eugene voor haar doen niet zo hoog; ,,Als ik een medaille win, is het goed. Als het goud wordt, ben ik harstikke blij, maar met zilver en brons ook. Het is net als bij een student die precies weet hoeveel hij of zij heeft gestudeerd en dus ook aardig weet wat er van het examen kan worden verwacht.’’

Ook coach Tim Rowberry tempert de verwachtingen. ,,We gaan natuurlijk altijd voor goud, maar we hebben geen controle op wat de anderen doen. Hopelijk kan Sifan met de besten mee.’’