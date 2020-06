Sport Kort: Van Drongelen en Letschert laten dure punten liggen met HSV

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Van Drongelen en Letschert laten dure punten liggen met HSV

22.39 uur: De Nederlandse profvoetballers Rick van Drongelen en Timo Letschert hebben met Hamburger SV in de tweede Bundesliga dure punten laten liggen in de strijd om promotie. De Duitse volksclub moest op eigen veld tegen Holstien Kiel genoegen nemen met 3-3. De laatste treffer van de bezoekers viel ver in blessuretijd. Namens de thuisclub kwamen Aaron Hunt en de Fin Joel Pohjanpalo (twee keer) tot scoren.

HSV verzuimde te profiteren van het puntenverlies van concurrent VfB Stuttgart, dat zondag op 0-0 bleef steken tegen VfL Osnabrück. De ploeg van de basisspelers Van Drongelen (ex-Sparta Rotterdam) en Letschert (onder meer ex-FC Utrecht) bleef daardoor derde, met twee punten minder dan Stuttgart. Koploper is Arminia Bielefeld, dat vijf punten meer heeft dan de nummer 2 en ook nog een wedstrijd moet inhalen.

De eerste twee clubs in de eindstand promoveren naar de Bundesliga. De nummer 3 speelt play-offs om promotie/degradatie. Er zijn nog vier volledige speelronden te gaan op het tweede niveau. HSV degradeerde in 2018 voor de eerste keer in de clubhistorie uit de Bundesliga. Vorig seizoen eindigde de ploeg uit Hamburg als vierde.

Voetbal: Doelman Subasic verlaat AS Monaco na 8,5 jaar

22.34 uur: De Kroatische doelman Danijel Subasic keert komend seizoen niet meer terug bij AS Monaco. De 35-jarige keeper kwam in de winter van 2012 over van Hajduk Split. Met Monaco vierde hij de nodige successen. In het seizoen 2016-2017 veroverde de club de Franse titel en werd tevens de laatste vier in de Champions League bereikt.

Subasic kwam in 292 wedstrijden voor Monaco uit. In het afgelopen seizoen was hij geen basiskracht meer.

Subasic kwam 44 keer voor de nationale ploeg uit. Na de verloren WK-finale in 2018 tegen Frankrijk beëindigde hij zijn interlandcarrière.

Atletiek: Russische ex-atleet Sjoestov alsnog voor vier jaar geschorst

19.44 uur: De voormalige Russische hoogspringer Alexander Sjoestov is alsnog voor vier jaar geschorst. Bij de Europese kampioen van 2010 werden bij een dopingcontrole verboden middelen aangetroffen. Hij vocht zijn positieve testresultaat vergeefs aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. Daarop besloot de Russische atletiekfederatie hem tot 2024 te schorsen.

Sjoestov beëindigde zijn loopbaan in 2017. Al zijn resultaten tussen juli 2013 en juli 2017 zijn geschrapt. Bij de WK in 2013 in Moskou eindigde hij als zevende.

Voetbal: Preud’homme weg bij Luik

18.47 uur: Standard Luik moet op zoek naar een nieuwe trainer. Michel Preud’homme houdt het na twee seizoenen voor gezien. Hij blijft wel als vicevoorzitter aan de Belgische voetbalclub verbonden.

Preud’homme loodste Standard Luik in 2008 na de eerste titel in 25 jaar. De oud-trainer van onder meer FC Twente was na zijn terugkeer minder succesvol. Standard Luik eindigde vorig jaar als derde en stond vorige maand vijfde toen de competitie wegens het coronavirus werd afgebroken.

Het vertrek van Preud’homme komt niet als een verrassing. Hij twijfelde al langer over zijn rol als hoofdtrainer. „Deze lockdown was misschien voor mij het ideale moment om eens goed na te denken”, verklaarde de 61-jarige Belg die de kracht zegt te missen om nog een seizoen trainer te zijn.

„Ik ga me als vicevoorzitter bezighouden met de algemene structuren van de club, natuurlijk gelinkt aan het sportieve”, aldus Preud’homme. „En ik zal natuurlijk alle geledingen van de club blijven helpen. Het is voor mij moeilijk om dit aan te kondigen, want het verstand zegt soms een ding en het lichaam iets anders. Mijn verstand zegt dat ik nog zin heb om naar de oorlog te gaan en om trainer te zijn, maar het lichaam zegt dat ik het niet zal volhouden.”

Golf: Top drie aanwezig bij hervatting

15.30 uur: De top drie van de wereldranglijst bij de golfers komt vanaf donderdag 11 juni meteen in actie bij de hervatting van de Amerikaanse tour. De Noord-Ier Rory McIlroy (nummer 1), de Spanjaard Jon Rahm (2) en de Amerikaan Brooks Koekpa (3) slaan af in Charles Schwab Challenge, die onder strenge regels wordt afgewerkt op het golfcomplex van The Colonial in het Texaanse Fort Worth.

Andere grote namen die meedoen aan het eerste toernooi na de coronapauze van drie maanden zijn de Amerikanen Rickie Fowler, Jordan Spieth, Dustin Johnson en de Engelse olympisch kampioen Justin Rose. Tiger Woods staat niet op de startlijst.

De organisatie van de PGA Tour heeft een protocol van bijna veertig pagina’s opgesteld, waar de golfers, hun caddies, journalisten en medewerkers van de toernooien zich aan moeten houden om besmetting met het virus tegen te gaan. Al voor vertrek richting het toernooi worden ze gecontroleerd op het coronavirus en bij aankomst opnieuw.

Biljarten: WK driebanden gaat niet door

15.14 uur: De wereldbiljartbond UMB heeft in samenwerking met de nationale biljartbonden besloten om een drietal wereldkampioenschappen driebanden, die voor september op de kalender stonden, vanwege de coronamaatregelen, te verplaatsen.

Zo gaat het wereldkampioenschap voor mannen individueel dat van 27 tot 31 september in Turkije zou worden gespeeld nu van 13 tot 17 januari 2021. In oktober 2021 staat er ook een wereldkampioenschap op de kalender dat in Zuid-Korea zal worden gespeeld.

Het wereldkampioenschap voor vrouwen en junioren, dat van 22 tot 27 september in het Noord-Hollandse Heerhugowaard zouden worden gehouden, zullen nu van 5 tot 10 januari in Turkije worden gespeeld. De Nederlandse Thérèse Klompenhouwer is titelverdediger bij de vrouwen en toonde zich teleurgesteld dat ze haar titel niet voor eigen publiek kan verdedigen.

Zaalvolleyballers trainen mee met beachvolleyballers

13.16 uur: Een aantal Nederlandse zaalvolleybalinternationals traint deze weken op het zand mee met de beachvolleyballers van Team Nederland. Ze doen dat op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar ze te gast zijn bij bondscoach beachvolleybal Richard de Kogel en zijn staf.

Onder anderen de internationals Anne Buijs, Celeste Plak, Marrit Jasper, Wessel Keemink, Michaël Parkinson en Ewoud Gommans trainen er op de voor hun ongewone ondergrond.

De Nederlandse volleybalteams mogen vanaf half juni onder strikte voorwaarden weer trainen op hun vertrouwde thuisbasis Papendal. De afgelopen maanden kon er vanwege de coronamaatregelen helemaal niet worden gevolleybald. Om goed voorbereid te kunnen verschijnen op Papendal, kunnen de zaalinternationals twee weken lang op vrijwillige basis meetrainen in Den Haag.

Atletiek: Corruptieproces tegen oud-atletiekbaas Diack begonnen

10.37 uur: Het strafproces tegen de voormalige atletiekbaas Lamine Diack is maandag begonnen in een Parijse rechtbank. De 87-jarige Senegalees staat terecht voor fraude en corruptie. Diack, die van 1999 tot 2015 de voorzitter was van de internationale atletiekfederatie IAAF (nu World Athletics), is aanwezig in de rechtszaal.

Justitie in Frankrijk deed vier jaar onderzoek naar betalingen van meer dan 3,45 miljoen euro die Diack zou hebben ontvangen voor het verdoezelen van positieve dopingtests van met name Russische atleten, die daardoor gewoon konden meedoen aan bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Londen van 2012. Ook zou Diack als lid van het Internationaal Olympisch Comité geld hebben aangenomen om voor Tokio te stemmen als locatie voor de Spelen van 2020, inmiddels 2021.

Diack houdt vol dat hij onschuldig is. De Senagalees zit al jaren in huisarrest in Frankrijk. Hij kan een celstraf tot 10 jaar krijgen. Het proces zou eigenlijk in januari van dit jaar al beginnen, maar de zitting werd toen na één uur al verdaagd. Er waren nieuwe documenten bijgekomen die nader onderzoek vereisten, onder meer een getuigenis van Papa Massata, de zoon van Diack. Die was destijds ook werkzaam voor de IAAF en is medeverdachte in het omkoopschandaal.

Senegal heeft de zoon van Diack nooit willen uitleveren en hij zal in principe bij verstek worden berecht. De Franse advocaat van Papa Massata probeerde maandag tevergeefs de zaak opnieuw uit te stellen, omdat zijn Senegalese collega’s die zijn cliënt bijstaan vanwege de reisbeperkingen door het coronavirus niet naar de zitting konden komen. De rechter wees dat verzoek af.

Wielrennen: Vlaanderen kijkt uit naar terugkeer pelotons per 1 juli

09.13 uur: Vlaanderen maakt zich op voor de terugkeer van de wielerpelotons. De minister van Sport heeft ingestemd met versoepeling van de coronaregels per 1 juli. Vanaf die datum mogen er weer wielerwedstrijden worden gehouden met een onbeperkt aantal renners. De Vlaamse wielerbond werkt hard aan een kalender.

„Dit is de eerste stap naar écht koersen”, zegt de Vlaamse wielerbaas Frank Glorieux op Sporza. „Alles was geannuleerd tot 31 juli, dus is het nu alle hens aan dek om een noodprogramma op te maken. Maar er ligt al veel klaar. We hebben de voorbije weken al hard gewerkt.”

Veel koersen zullen moeten plaatsvinden op gesloten wielercircuits, maar Glorieux hoopt dat de pelotons ook weer op de openbare weg mogen koersen. Daarvoor is toestemming nodig van burgemeesters. Normaal moeten organisaties veertien weken voor aanvang een aanvraag indienen voor koersen over het grondgebied van een gemeente.

„Maar we hopen op goodwill”, zegt Glorieux. „We willen graag koersen en ondersteunen op alle gebieden. Een aantal burgemeesters heeft al laten weten dat goedkeuring nu veel sneller zou kunnen. Iedereen staat te popelen om te kunnen wielrennen. Koersen dwars door de Vlaamse Ardennen gaan we niet kunnen organiseren, maar we zullen alternatieven aanbieden waarin de renners hun beentjes genoeg kunnen strekken.”

Handbal: Bondscoach Mayonnade gekozen tot beste clubcoach

09.04 uur: Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters is gekozen tot beste coach van een vrouwenteam in de Champions League van afgelopen seizoen. Mayonnade bereikte met zijn club Metz Handball de Final Four van de hoogste Europese clubcompetitie. Hij leidde eind vorig jaar de handbalsters van Oranje naar de wereldtitel.

De Champions League is dit jaar vanwege de coronacrisis niet uitgespeeld, maar toch besloot de Europese handbalfederatie een verkiezing te houden „om de spelers en speelsters te belonen voor hun inzet en de fans de kans te geven hun steun te tonen.” 23.000 stemmen kwamen binnen via de online-verkiezing.

De internationals Estavana Polman (Team Esbjerg) en Lois Abbingh (Rostov-Don) behoorden tot de genomineerden voor de positie op de linkeropbouw, maar zij wonnen niet. De keuze van de fans viel op de Roemeense Cristina Neagu (CSM Bucuresti).

Rugby: Volle stadions toegestaan in Nieuw-Zeeland

08.11 uur: Nieuw-Zeeland viert de overwinning op het coronavirus met het loslaten van de beperkingen die gelden in de sportstadions. Bij de wedstrijden komende weekeinde in het profrugby zijn toeschouwers weer welkom en de stadions mogen hun volle capaciteit benutten.

„We zijn trots en dankbaar dat we als eerste professionele sportcompetitie in de wereld het voorrecht hebben onze teams weer te laten spelen voor volle tribunes”, sprak directeur Mark Robinson van de Nieuw-Zeelandse rugbybond.

In Nieuw-Zeeland lijkt het erop dat het virus is verdwenen. Maandag heeft de laatste patiënt die nog ziekteverschijnselen vertoonde te horen gekregen genezen te zijn en mocht daarop uit isolatie.

De rugbycompetitie start zaterdag met een duel in Dunedin tussen de Otago Highlanders en de Waikato Chiefs.

Voetbal: Virtuele fans en publieksgeluid bij uitzendingen La Liga

07.51 uur: De Spaanse La Liga wil de voetbalwedstrijden zoveel mogelijk laten lijken op hoe ze waren voor de coronacrisis. De televisiekijkers zien virtuele fans op de tribunes en horen de geluiden die ze gewend zijn in volle stadions. De makers van de videogame FIFA leveren de audio van het neppubliek, meldde de hoogste Spaanse divisie. La Liga wordt donderdag hervat met de stadsderby Sevilla tegen Real Betis.

De kijkers in Spanje krijgen ook de keuze de wedstrijden te zien in de ’natuurlijke’ omgeving, dus zonder publiek en daarmee zonder noemenswaardig geluid. De wedstrijden die buiten Spanje worden uitgezonden, zijn altijd voorzien van de toegevoegde beelden en audio. De virtuele fans op de tribunes zijn gehuld in de kleuren van de thuisclub. „Het gebruik van technologie maakt het mogelijk wedstrijden op een aantrekkelijke manier te zien die sterk lijkt op hoe ze eruit zagen en klonken voordat de competitie werd uitgesteld”, aldus La Liga

In Nederland zendt FOX Sports sommige wedstrijden van de Bundesliga uit met geluid van publiek.