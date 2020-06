Sport Kort: Vlaanderen maakt zich op voor terugkeer wielerpelotons

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Vlaanderen kijkt uit naar terugkeer pelotons per 1 juli

09.13 uur: Vlaanderen maakt zich op voor de terugkeer van de wielerpelotons. De minister van Sport heeft ingestemd met versoepeling van de coronaregels per 1 juli. Vanaf die datum mogen er weer wielerwedstrijden worden gehouden met een onbeperkt aantal renners. De Vlaamse wielerbond werkt hard aan een kalender.

„Dit is de eerste stap naar écht koersen”, zegt de Vlaamse wielerbaas Frank Glorieux op Sporza. „Alles was geannuleerd tot 31 juli, dus is het nu alle hens aan dek om een noodprogramma op te maken. Maar er ligt al veel klaar. We hebben de voorbije weken al hard gewerkt.”

Veel koersen zullen moeten plaatsvinden op gesloten wielercircuits, maar Glorieux hoopt dat de pelotons ook weer op de openbare weg mogen koersen. Daarvoor is toestemming nodig van burgemeesters. Normaal moeten organisaties veertien weken voor aanvang een aanvraag indienen voor koersen over het grondgebied van een gemeente.

„Maar we hopen op goodwill”, zegt Glorieux. „We willen graag koersen en ondersteunen op alle gebieden. Een aantal burgemeesters heeft al laten weten dat goedkeuring nu veel sneller zou kunnen. Iedereen staat te popelen om te kunnen wielrennen. Koersen dwars door de Vlaamse Ardennen gaan we niet kunnen organiseren, maar we zullen alternatieven aanbieden waarin de renners hun beentjes genoeg kunnen strekken.”

Handbal: Bondscoach Mayonnade gekozen tot beste clubcoach

09.04 uur: Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters is gekozen tot beste coach van een vrouwenteam in de Champions League van afgelopen seizoen. Mayonnade bereikte met zijn club Metz Handball de Final Four van de hoogste Europese clubcompetitie. Hij leidde eind vorig jaar de handbalsters van Oranje naar de wereldtitel.

De Champions League is dit jaar vanwege de coronacrisis niet uitgespeeld, maar toch besloot de Europese handbalfederatie een verkiezing te houden „om de spelers en speelsters te belonen voor hun inzet en de fans de kans te geven hun steun te tonen.” 23.000 stemmen kwamen binnen via de online-verkiezing.

De internationals Estavana Polman (Team Esbjerg) en Lois Abbingh (Rostov-Don) behoorden tot de genomineerden voor de positie op de linkeropbouw, maar zij wonnen niet. De keuze van de fans viel op de Roemeense Cristina Neagu (CSM Bucuresti).

Rugby: Volle stadions toegestaan in Nieuw-Zeeland

08.11 uur: Nieuw-Zeeland viert de overwinning op het coronavirus met het loslaten van de beperkingen die gelden in de sportstadions. Bij de wedstrijden komende weekeinde in het profrugby zijn toeschouwers weer welkom en de stadions mogen hun volle capaciteit benutten.

„We zijn trots en dankbaar dat we als eerste professionele sportcompetitie in de wereld het voorrecht hebben onze teams weer te laten spelen voor volle tribunes”, sprak directeur Mark Robinson van de Nieuw-Zeelandse rugbybond.

In Nieuw-Zeeland lijkt het erop dat het virus is verdwenen. Maandag heeft de laatste patiënt die nog ziekteverschijnselen vertoonde te horen gekregen genezen te zijn en mocht daarop uit isolatie.

De rugbycompetitie start zaterdag met een duel in Dunedin tussen de Otago Highlanders en de Waikato Chiefs.

Voetbal: Virtuele fans en publieksgeluid bij uitzendingen La Liga

07.51 uur: De Spaanse La Liga wil de voetbalwedstrijden zoveel mogelijk laten lijken op hoe ze waren voor de coronacrisis. De televisiekijkers zien virtuele fans op de tribunes en horen de geluiden die ze gewend zijn in volle stadions. De makers van de videogame FIFA leveren de audio van het neppubliek, meldde de hoogste Spaanse divisie. La Liga wordt donderdag hervat met de stadsderby Sevilla tegen Real Betis.

De kijkers in Spanje krijgen ook de keuze de wedstrijden te zien in de ’natuurlijke’ omgeving, dus zonder publiek en daarmee zonder noemenswaardig geluid. De wedstrijden die buiten Spanje worden uitgezonden, zijn altijd voorzien van de toegevoegde beelden en audio. De virtuele fans op de tribunes zijn gehuld in de kleuren van de thuisclub. „Het gebruik van technologie maakt het mogelijk wedstrijden op een aantrekkelijke manier te zien die sterk lijkt op hoe ze eruit zagen en klonken voordat de competitie werd uitgesteld”, aldus La Liga

In Nederland zendt FOX Sports sommige wedstrijden van de Bundesliga uit met geluid van publiek.