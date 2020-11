’Ryan Giggs nacht in gevangenis na mishandeling vriendin’

De voetbalbond van Wales laat in een verklaring weten „op de hoogte te zijn van een incident waarbij de coach van het nationale team, Ryan Giggs, betrokken was”. De bond weigerde verder commentaar.

Het incident zou zich volgens The Sun zondagavond hebben afgespeeld in de woning in Manchester van de oud-international uit Wales. De politie bevestigde in een verklaring dat agenten op een melding waren afgegaan waarbij een vrouw van rond de dertig jaar lichtgewond was geraakt. „Een 46-jarige man werd gearresteerd”, aldus het schrijven. Verdere details werden niet gegeven.

De Britse tabloid schrijft dat Giggs maandagmiddag uit het politiebureau tevoorschijn kwam na een urenlange ondervraging en zou zijn opgehaald met een zwarte Mercedes.

Ryan Giggs werd in januari 2018 aangesteld als manager van Wales na een indrukwekkende carrière als voetballer waarin hij onder meer dertien landstitels in Engeland en twee in de Champions League won met Manchester United. Hij is ook 64 keer geselecteerd voor de ploeg van Wales.