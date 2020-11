Update: Bondscoach Ryan Giggs opzij bij Wales na beschuldiging mishandelen vriendin

Voor Wales staan er binnenkort drie interlands op de kalender, te beginnen met een vriendschappelijk duel met de Verenigde Staten op 12 november. Daarna volgen twee wedstrijden in de Nations League tegen Ierland (15 november) en Finland (18 november). Assistent-coach Robert Page neemt de verantwoordelijkheden van Giggs over, de Nederlander Albert Stuivenberg zal Page zoveel mogelijk bijstaan.

Lichtgewond

Britse media, waaronder The Sun, maakten melding van de aanhouding van Giggs. Hij zou in zijn woning in Manchester zijn vriendin hebben mishandeld, waarbij zij lichtgewond raakte. De voormalige vedette van ManUnited werd na verhoor op borgtocht vrijgelaten, maar de politie doet wel onderzoek. Giggs ontkende de aantijgingen.

De voetbalbond van Wales bracht eerst een verklaring naar buiten waarin het bevestigde op de hoogte te zijn van een incident waarbij Giggs was betrokken. Later volgde de mededeling dat in onderling overleg was besloten dat hij de komende periode zijn functie neerlegt.

Giggs werd in januari 2018 aangesteld als manager van Wales na een indrukwekkende carrière als voetballer, waarin hij onder meer dertien landstitels in Engeland en twee keer de Champions League won met Manchester United.