Lewis Hamilton: ’Mogelijk volgende week ook problemen’

„Mogelijk hebben we dezelfde problemen daar”, aldus Hamilton. „Hopelijk wordt het niet zo erg als vandaag, maar het is zeker een uitdaging.” Zijn teamgenoot Valtteri Bottas sluit zich daarbij aan. „Het lijkt erop dat Red Bull juist erg sterk is als het heet is.”

Mercedes zal de problemen de komende dagen grondig onderzoeken. Teambaas Toto Wolff probeert uit te leggen waarom de auto’s van zijn team moeite hebben in die omstandigheden. Een week eerder ging het op Silverstone nog net goed. Net zoals toen wordt in Barcelona op de hardst mogelijke banden gereden. Afgelopen weekeinde, tijdens de tweede race in Engeland, had Mercedes veel problemen met de zachtere setjes.

„Het is wat simpel om alleen te zeggen: het was warmer”, aldus Wolff. „Wij rijden met een auto met veel downforce (neerwaartse druk, red.) en daarnaast veranderden ook de omstandigheden. Het was warmer, de banden-compounds waren zachter, de bandendruk was hoger en we moeten vaststellen dat Red Bull een snelle auto heeft, als we naar de laatste race kijken.”

Wolff vervolgt: „We hebben een paar dagen om met oplossingen te komen en zullen die uittesten op de vrijdag in Barcelona. Dan hebben we hopelijk een betere race op zondag. Op dagen dat we verliezen, leren we het meeste.”

Bekijk ook: Max Verstappen wint op Silverstone dankzij meesterzet