Vastleggen Kevin Hofland eerste klus nieuwe ’td’ Willem II

Dat dat niet lukte is voor algemeen directeur Martin van Geel geen reden om niet met Hofland verder te gaan. ,,We kunnen hem helemaal niets verwijten”, zei Van Geel. ,,Er waren veel mensen die niet aan een dood paard wilden trekken. Maar hij is in de situatie gestapt. We zijn enorm onder de indruk geraakt van zijn manier van werken. Spelers zijn vol lof over hem. Ook de andere stafleden zijn louter positief. Hij verbeterde snel de fysiek van de spelers en bracht ook vertrouwen terug.”

Als voorbeelden noemde Van Geel de backs Leeroy Owusu en Derrick Köhn, die de laatste weken wel indruk maakten. ,,Het leek wel of ze een paar maanden hun broers hebben gestuurd”, zei Van Geel, die ook assistent-trainer Reinier Robbemond bij de club wil houden. Die verving in de laatste weken de plots vertrokken Denny Landzaat.

Glas kapotte bierfles

Bijna had Jacobs zijn eigen presentatie niet bij kunnen wonen. De nieuwe td stapte afgelopen zondag in het glas van een kapotte bierfles en ontsnapte op het nippertje aan een slagaderlijke bloeding. Op krukken bewoog hij zich door het stadion.

Jacobs, voormalig td van Almere City, was rond Pasen zelf benaderd door de Tilburgse club. Hij sprak van een ‘waanzinnige stap vooruit’. In tegenstelling tot zijn voorganger Joris Mathijsen is hij wel direct verantwoording schuldig aan de algemeen directeur. ,,Martin van Geel heeft een enorme brok ervaring. Je zou wel gek zijn als je daar geen gebruik van zou maken. Bovendien ben ik een teamplayer en vind ik dat je bij een club alles samen moet doen.”

Klein voordeeltje

Van Geel kende hij uit zijn KNVB-verleden. Als adviseur van de KNVB over het inrichten van jeugdopleidingen kwam hij ook bij Feyenoord in de periode dat Van Geel daar technisch directeur was. ,,Ik was wel verrast toen hij met mij in gesprek wilde gaan over de functie bij Willem II. Er was meteen een klik op het menselijke vlak”, zei Jacobs.

Dat Willem II degradeerde naar de eerste divisie was voor hem geen reden om af te zien van een contract. ,,Deze club is in alles groter dan Almere City”, zei Jacobs, die zelfs nog een klein voordeeltje zag. ,,Ik ken de kwaliteiten van de typische eerste divisiespelers. Die zijn nodig om snel weer te promoveren. Een fitte selectie en voldoende spelers voor assists en doelpunten zijn nodig om hoog te eindigen”, aldus Jacobs, die Willem II volgens de huisstijl met drie aanvallers wil laten spelen.

Ondanks zijn tijdelijke handicap wil hij heel snel met Hofland rond de tafel. Die gaf zelf al meteen na de degradatie te kennen bij Willem II te willen blijven als er aan bepaalde voorwaarden voldaan kan worden. Die liggen voornamelijk op het technische vlak. De bereidwilligheid van Hofland maakt de kans groot dat Jacobs van zijn eerste missie een succes zal maken.