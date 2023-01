Van Gerwen moet na kraker WK-titel aan Michael Smith laten

Smith, die 22 180’ers noteerde, kwam in de finale tot een gemiddelde van 100,87. Van Gerwen had over de hele wedstrijd een gemiddelde score van 99,58.

Vertrouwen bij Van Gerwen

Van Gerwen verscheen blakend van het zelfvertrouwen aan de oche. De afgelopen dagen maakte Mighty Mike diepe indruk. In de kwartfinale was de Nederlander met 5-0 te sterk voor Chris Dobey en in de halve finale gunde hij ook de Belg Dimitri van den Bergh geen enkele set: 6-0.

Onze landgenoot begon uitstekend aan de eindstrijd. Hij wist direct de set van Michael Smith te pakken. In de tweede set zorgden de twee voor een historisch moment. De 32-jarige Smith zette Alexandra Palace in vuur en vlam en overtuigde met een 9-darter. Ook de Brabander was dicht bij een 9-darter, maar hij miste de dubbel.

Van Gerwen kwam daarna steeds wat meer onder druk te staan, miste de ene na de andere dubbel en moest vijf legs op rij aan de Engelsman laten. Smith nam daardoor een 2-1 voorsprong in sets. De vierde set werd weer een prooi voor de Nederlander en dus ging het gelijk op: 2-2.

In de vijfde set was Van Gerwen weer ouderwets aan het imponeren en mede dankzij een 10-darter trok hij het vijfde bedrijf naar zich toe: 3-2.

Het regende breeks en daardoor pakte Smith de zesde set: 3-3. In de zevende set leek Van Gerwen hard op weg naar de setwinst, maar de Engelsman toonde zijn vechtersmentaliteit. Met drie legs op rij won hij ’gewoon’ zijn set en nam hij een voorsprong in de wedstrijd: 4-3. Van Gerwen kreeg een mentale tik om de oren.

Van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

Bully Boy domineert

Ook de achtste set ging naar Bully Boy die dus drie sets achter elkaar pakte: 5-3. Werk aan de winkel dus voor Van Gerwen.

Maar de Nederlander kon niet met een antwoord komen en moest ook de negende set aan Smith laten. Met 3-0 nota bene: 6-3. Van Gerwen wist dat hij nu geen enkele steek meer mocht laten vallen, want Smith had nog maar één set nodig om voor de eerste keer in zijn carrière de belangrijkste dartprijs te winnen.

Zenuwslopend

De tiende set werd een zenuwslopende, maar het was Van Gerwen die na afloop daarvan opgelucht adem kon halen: 6-4. Er viel een grote zucht van verlichting te zien bij de Nederlander, hij leefde nog.

De setwinst leek Mighty Mike vertrouwen te hebben gegeven, want aan het begin van de elfde set brak hij Smith direct met een 11-darter. Toch was het Smith die de set én dus de titel greep.