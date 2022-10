Premium Het beste van De Telegraaf

REPORTAGE Japan dol op Nederlandse superhelden Max Verstappen én Peter Aerts

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

VLNR: Peter Aerts, Max Verstappen en Marciano Aerts

SUZUKA - Waar vorig jaar in Abu Dhabi een klein leger (bekende) Nederlanders Max Verstappen naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 schreeuwde, was Peter Aerts zondag tijdens de kampioensrace van de 25-jarige Limburger in Suzuka een van de weinige landgenoten tussen de in totaal 94.000 Japanse toeschouwers. Samen met zijn zoon Marciano keek de K-1-legende zijn ogen uit.