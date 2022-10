Martinez wordt gemist in ArenA: ’Daar moet Ajax echt wat aan doen’

„Martinez trainde hier elke dag extreem scherp. Daar kon het hele team zich aan optrekken. Dat vond ik nou een echte Ajax-speler. IJzersterk, ook aanvallend ingesteld. Een speler met lef, klein maar springend kon hij op tegen de grootsten. Zijn snelheid missen we het meest. Snelle verdedigers en koppers, daar heeft Ajax echt behoefte aan. Je moet eens zien wat we aan tegengoals krijgen. In de lucht worden we geklopt terwijl iedereen in de zestien staat. Daar moet Ajax echt wat aan doen. Dat zegt de trainer zelf ook, hoor. Want ik drink wel eens een bakkie koffie met hem.”

Mr. Ajax bijna Feyenoorder

Swart ziet dat één ding nog weinig veranderd is in het voetbal. „Spelers die van buitenaf komen, krijgen in negen van de tien gevallen een beter contract dan de zelf opgeleide talenten. Dat was in mijn tijd al zo.”

Hij komt met een mooie anekdote. „Toen ik doorbrak en het goed deed bij Ajax wilde Feyenoord mij hebben. Cor Kieboom, de voorzitter van Feyenoord , deed een bod. Hij wilde 2,5 ton betalen aan Ajax, maar Ajax wilde drie ton vangen. Maar in werkelijkheid wilde ik helemaal niet weg. Alleen de belangstelling van Feyenoord kwam me wel goed uit. Iedereen die van buiten kwam, kreeg een beter contract dan ik. Het was ook niet makkelijk om meer te vangen, want onze penningmeester meneer Timman werkte bij de belastingen. Moet je proberen om bij zo’n centenman meer te gaan verdienen… Hij zei ook dat ik bij het meubilair hoorde. Maar toen Feyenoord op de stoep stond, was er opeens wel te praten over meer geld.”

De grote Feyenoorders, zoals Coen Moulijn, Beer Kreyermaat, Henk Wery, Wim Jansen en Cor Veldhoen zijn later zijn beste vrienden geworden. „Die gasten hadden ook een wereldelftal, hoor. Ajax was goed in die tijd, maar Feyenoord ook.”

