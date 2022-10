Premium Het beste van De Telegraaf

Jens Toornstra snakt naar nieuwe serie: ’Dan ziet de wereld er weer heel anders uit’

Door Jeroen Kapteijns

Jens Toornstra Ⓒ Pro Shots

UTRECHT - Jens Toornstra was acht jaar lang een baken van rust en stabiliteit in de selectie van Feyenoord. Steeds als zijn rol leek uitgespeeld, knokte de middenvelder zich toch weer in het elftal. Sinds deze zomer probeert Toornstra het cement tussen de stenen te zijn bij FC Utrecht. Het is nog wisselvallig wat de club uit de Domstad presteert en ook Toornstra is zoekende geweest naar zijn rol.