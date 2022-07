Herbeleef: titelverdediger Oranje uitgeschakeld in kwartfinale EK

De teleurstelling bij Oranje is gigantisch. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse voetbalsters zijn in de kwartfinale van het EK uitgeschakeld. Frankrijk was veel sterker dan Oranje maar besliste het duel pas in de verlenging. Ève Périsset benutte in de 102e minuut een strafschop na een overtreding van Dominique Janssen op Kadidiatou Dian.