’Suzanne Schulting is en blijft een veelvraat’

Bondscoach Jeroen Otter over Suzanne Schulting: „Ze is en blijft een veelvraat.” Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - De Nederlandse kampioenschappen shorttrack zijn bijna altijd een garantie voor spektakel. In de Elfstedenhal te Leeuwarden is het vandaag en morgen weer hard tegen hard, hoewel er wat aanpassingen zijn gedaan die de roofdieren op het ijs wellicht wat zullen temmen. Waar voorheen de Nederlands kampioen directe plaatsing afdwong voor de EK, is dat nu niet meer het geval. „Toch is een NK altijd een verhitte strijd, want er is wel een titel te verdienen”, kent bondscoach Jeroen Otter de meeste van zijn pupillen inmiddels.