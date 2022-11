Spanje laat op WK niets heel van Costa Rica

Spanje begon met een middenveld dat volledig bestond uit spelers die in clubverband actief zijn bij Barcelona. Enrique ruimde basisplaatsen in voor Gavi, Sergio Busquets en Pedri.

Vanaf het eerste fluitsignaal was Spanje heer en meester. Het was wachten op de eerste goal en die viel na ruim tien minuten. Dani Olmo beloonde zijn ploeg voor de uitstekende openingsfase: 1-0. De pass op het openingsdoelpunt kwam van Gavi. De FC Barcelona-middenvelder is met zijn 18 jaar de jongste speler ooit die voor Spanje uitkomt op een WK of EK.

Heerlijke goal Gavi

Costa Rica was amper bijgekomen van de eerste tegengoal toen Spanje wederom scoorde. Marco Asensio verdubbelde de marge voor de Spanjaarden: 2-0. Het ging voor Costa Rica van kwaad tot erger, want nog binnen het half uur mocht Ferran Torres aanleggen vanaf de penaltystip, na een overtreding op Jordi Alba. Hij faalde niet: 3-0.

Gavi (l) in de jongste doelpuntenmaker op WK sinds Pelé in 1958. Ⓒ PROSHOTS

Costa Rica hoopte de schade na rust enigszins te beperken, maar het duurde slechts tien minuten voordat Spanje ook in het tweede bedrijf het net vond. Ferran Torres tekende voor zijn tweede van de wedstrijd: 4-0. De mooiste goal van het duel moest toen nog komen. Gavi nam de bal in één keer op de schoen en maakte er via de binnenkant van de paal op heerlijke wijze 5-0 van. Met zijn goal is hij de jongste doelpuntenmaker op een WK sinds Pelé in 1958.

Carlos Soler maakte er vlak voor tijd 6-0 van en ook Álvaro Morata deed nog een duit in het zakje. Hij tekende uiteindelijk voor de eindstand: 7-0.

Spanje voegt zich bij landen met meer dan 100 WK-doelpunten

De treffer waarmee Olmo Spanje woensdag op voorsprong zette tegen Costa Rica was het honderdste WK-doelpunt voor de Spanjaarden. Daarmee is de wereldkampioen van 2010 het zesde land dat honderd of meer doelpunten heeft gemaakt op een WK voetbal.

Door de 7-0-zege staat Spanje nu zelfs op 106 WK-doelpunten in een ranglijst die wordt aangevoerd door Brazilië, dat op WK’s al 229 keer scoorde. De Brazilianen beginnen hun WK donderdag tegen Servië. Duitsland volgt met 227 doelpunten. Daarachter staan op dit moment Argentinië (138), het in Qatar niet aanwezige Italië (128) en titelverdediger Frankrijk (124).