Goud op teamspint lekkere warming-up voor Kai Verbij

Goud voor Kai Verbij, Dai Dai Ntab en Thomas Krol Ⓒ Hollandse Hoogte

Kai Verbij stond als enige van Oranje met een lachend gezicht te luisteren naar het Nederlandse volkslied, ter ere van de net daarvoor behaalde wereldtitel teamsprint bij de mannen. Hij was zich er niet van bewust. „Is dat zo? Ik denk dat we nog wat plezier hadden over de diskwalificatie van Canada. Dit is namelijk een beetje een cadeautje. We hebben de plak gewonnen, je moet gewoon geen fouten maken en dat hebben de Canadezen wel gedaan door te vroeg te wisselen. In dat opzicht verdienen we de wereldtitel, maar als ik heel eerlijk ben denk ik dat we harder hadden gekund. De eerste ronde drietiende sneller, daardoor zou de tweede ronde ook drietiende rapper zijn geweest, en dan zouden we op een normale manier Canada hebben geklopt.”