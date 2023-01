Oranje-hockeyers stuiten op Duitsland als WK-finale gehaald wordt

Vlak na rust zorgde Gonzalo Peillat via een strafcorner voor de aansluitingstreffer aan Duitse zijde. In het vierde en laatste kwart tekende hij ook voor de gelijkmaker, maar Australië kwam via Blake Govers opnieuw op voorsprong: 3-2. Een minuut later was het opnieuw Peillat die Duitsland op gelijke hoogte bracht, waarna Niklas Wellen in de slotseconden de winnende 4-3 maakte.

In de finale nemen de Duitsers het op tegen de winnaar van de halve finale tussen Nederland en België, die ook deze vrijdagmiddag gespeeld wordt.