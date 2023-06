Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Doorzoeking bij organisatiecomité Olympische Spelen Parijs

11.46 uur: Het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs wordt dinsdagochtend doorzocht. Het organisatiecomité gaf aan "volledige medewerking te verlenen om het onderzoek te vergemakkelijken".

Naast de inval bij het hoofdkantoor van de commissie, die bekendstaat als Cojo, worden ook de kantoren van Solideo doorzocht. Die instantie is verantwoordelijk voor de bouw van de olympische locaties.

De huiszoekingen werden uitgevoerd door rechercheurs op het gebied van corruptiebestrijding en financiële criminaliteit en de BRDE, de financiële brigade van de Parijse politie, aldus een bron dicht bij het onderzoek.

De huiszoeking is enigszins verrassend aangezien er niets bekend was over een gerechtelijk onderzoek tegen het organisatiecomité.

De Spelen duren van 26 juli tot en met 11 augustus 2024.

Zwitsers kampioenschap tijdrijden uitgesteld om dood Mäder

11.36 uur: Het Zwitserse wielerkampioenschap tijdrijden gaat donderdag niet door vanwege de dood van Gino Mäder vorige week. De wedstrijd wordt georganiseerd door Cycling Unlimited, dat ook achter de Ronde van Zwitserland zit. Door een val in die koers kwam de 26-jarige Zwitserse renner om het leven.

De strijd om de nationale titel tijdrijden wordt verplaatst naar later dit jaar. „Cycling Unlimited heeft een pauze nodig na de fysiek en mentaal extreem zware dagen”, maakt de Zwitserse wielerbond bekend. „Daarnaast moeten de renners de tijd krijgen om te verwerken wat er is gebeurd.”

De nationale kampioenschappen op de weg gaan komend weekend wel door.

Jumbo-Visma beloont tiener Huising met profcontract

10.34 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma heeft Menno Huising beloond met een profcontract. De 19 jaar oude Huising, die tot 2027 is vastgelegd, maakt in 2025 de stap van het opleidingsteam naar het profteam.

Het is de eerste keer dat een renner vanuit CyclingClassNL in het profpeloton belandt. De tiener maakte vanaf eind 2021 deel uit van de eerste lichting in het gezamenlijke opleidingsproject van KNWU, NOC*NSF en Team Jumbo-Visma.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„Ondanks dat ik hier nog niet zo lang ben, besef ik heel goed dat ik onderdeel uitmaak van de beste opleidingsploeg van het peloton”, aldus Huising. „Voor mij was er geen betere omgeving denkbaar dan deze ploeg om de stap naar het profpeloton te zetten. Dit voelt als een jongensdroom en ik kijk er enorm naar uit om straks in de WorldTour uit te komen.”

Favoriet Van der Poel start met drie teamgenoten op NK

09.49 uur: Topfavoriet Mathieu van der Poel start zondag met drie teamleden aan de Nederlands kampioenschappen wielrennen op de weg. De renner van Alpecin-Deceuninck moet het met veel minder steun doen dan bijvoorbeeld de mannen van Jumbo-Visma, met daarbij grote namen als Dylan van Baarle en Wilco Kelderman. Bauke Mollema ontbreekt op de deelnemerslijst van wielerbond KNWU.

Van der Poel heeft Oscar Riesebeek, Ramon Sinkeldam en zijn broer David van der Poel bij zich op zijn jacht op de nationale titel. „Het is een moeilijke wedstrijd om te winnen met ploegen die er met twintig renners rijden. Maar ik ga proberen te winnen”, zei de 28-jarige Van der Poel eerder. De wegwedstrijd vormt voor Van der Poel de laatste voorbereiding op de Tour de France, die op 1 juli begint. Dat geldt ook voor Van Baarle en Kelderman.

Titelverdediger Pascal Eenkhoorn is er ook bij in Limburg. Mollema (Trek-Segafredo) verdedigt woensdag nog wel zijn Nederlandse titel tijdrijden, maar start zondag niet in de race over 218 kilometer van Valkenburg naar Sittard-Geleen.

Estse tennisster Kontaveit (27) beëindigt noodgedwongen loopbaan

09.34 uur: De Estse tennisster Anett Kontaveit beëindigt volgende maand haar tennisloopbaan op 27-jarige leeftijd. De voormalig nummer 2 van de wereld, die in 2021 in de eindstrijd stond van de WTA Finals, ondervindt te veel hinder van een rugblessure.

„Vandaag maak ik het einde van mijn carrière bekend. Na diverse doktersbezoeken is mij verteld dat een deel van mijn onderrug niet goed functioneert. Daardoor is het onmogelijk om een volledig trainingsprogramma te draaien en topsport te bedrijven”, schreef Kontaveit op sociale media.

Vorig jaar bezette Kontaveit de tweede plek op de wereldranglijst. Ze won zes toernooien, waaronder in 2017 het grastoernooi van Rosmalen. In 2020 reikte ze tot de kwartfinales op de Australian Open, haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Kontaveit doet komende maand nog wel mee aan Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 3 juli.