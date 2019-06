Wangedrag voetbalsters Kameroen onder de loep

„We blijven trots op de Afrikaanse teams die mee hebben gedaan aan het WK, maar de wedstrijd tussen Engeland en Kameroen geeft een slecht beeld van het Afrikaanse vrouwenvoetbal en het gehele Afrikaanse voetbal”, schrijft Isha Johansen, de voorzitter van het vrouwenvoetbalcomité van de CAF, maandag in een verklaring.

Speelsters van Kameroen protesteerden heftig bij de scheidsrechter en weigerden uit protest zelfs minutenlang verder te spelen. Verdedigster Augustine Ejangue spuugde ook richting haar tegenstandster Toni Duggan.

Bondscoach Phil Neville van het Engelse vrouwenteam was zondag al verbijsterd over het verhitte gedrag van de tegenstander. „Ik ben volledig en compleet beschaamd”, liet de oud-international weten. „Ik heb niet kunnen genieten van de wedstrijd en mijn speelsters evenmin. We zijn alleen maar blij dat we de kwartfinales hebben gehaald, meer niet. Ik heb dit soort taferelen nog nooit gezien op een voetbalveld. Ik ben trots op de manier waarop wij deze wedstrijd zijn doorgekomen”, verzuchtte hij.

Bekijk ook: Neville verbijsterd over gedrag Kameroen