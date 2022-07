Feyenoord snakt naar versterking

Voetbal

PSV verdedigend nog steeds kwetsbaar tijdens oefenduel tegen Villarreal

Luuk de Jong had zaterdagavond niet veel tijd nodig om zijn terugkeer in het stadion van PSV met een doelpunt te vieren. De spits zorgde na 25 minuten voor de openingstreffer in het oefenduel met Villarreal (1-2 verlies). Zijn eerste treffer in het Philips-stadion sinds de goal op 21 april 2019 tege...