Feyenoord vangt miljoenen voor Sam Larsson

De linksbuiten vertrekt per direct bij de Rotterdamse club, die bijna vijf miljoen ontvangt. Daarmee spelen de Rotterdammers bijna quitte. Larsson (26) moest snel beslissen, omdat de transfermarkt morgenavond sluit in China. Hij kan nog niet die kant op, omdat de Chinese competitie flink is uitgesteld vanwege het coronavirus.

De transfer is opmerkelijk, omdat zo ongeveer alle buitenlandse voetballers en trainers juist zijn vertrokken uit China en niemand op dit moment die kant op gaat. Larsson heeft er kennelijk vertrouwen in dat er weinig risico’s zijn verbonden aan een verhuizing naar dat deel van Azië.