Joost Luiten na sterke slotronde vijfde in European Masters, Anne van Dam verspeelt opnieuw eindzege

Van Dam verspeelt opnieuw eindzege in Iers Open

20.05 uur: Anne van Dam is er voor het tweede jaar op rij niet in geslaagd het Iers Open te winnen. Net als vorig jaar begon de 27-jarige Arnhemse als leider aan de laatste ronde, maar verspeelde ze haar voorsprong op de concurrentie en moest ze de toernooizege aan een ander laten. Van Dam blijft daardoor staan op vijf overwinningen op de Ladies European Tour.

Op de golfbaan van Dromoland Castle ging Van Dam met een voorsprong van drie slagen de laatste ronde in, maar die marge was ze al snel kwijt. De Deense Smilla Tarning Sønderby was namelijk niet te houden. Met een batterij aan birdies kwam de Deense met een ronde van 62 slagen (10 onder par) uit op -16. Van Dam moest op de laatste holes van haar ronde nog alles in het werk stellen om ook op -16 te eindigen. Ze legde die vierde ronde uiteindelijk af in 71 slagen (-1).

Aangezien de Zweedse Lisa Petterson ook op -16 uitkwam, speelden de drie golfsters in een play-off om de winst. Sønderby sloeg meteen toe met een eagle op de eerste extra hole en verwees Van Dam en Petterson naar de tweede plaats.

Motorcrossers naast podium bij eerste seizoenszege Gajser

19.30 uur: Motorcrossers Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff zijn in de Grote Prijs van Turkije in de MXGP naast het podium geëindigd. Vlaanderen werd vierde na een vierde en vijfde plaats, Coldenhoff zevende na een zesde en achtste plek.

De zege ging naar viervoudig wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveen, die pas zijn zesde race van het seizoen reed, won de tweede manche en werd tweede in de eerste manche. De Fransman Romain Febvre werd tweede na een eerste en derde plaats en liep in de WK-stand in op de leider Jorge Prado, die slechts als dertiende en negende eindigde.

Jeffrey Herlings brak twee weken geleden in de vrije training voor de GP van Nederland zijn sleutelbeen en deed niet mee in Afyonkarahisar. Herlings was bij zijn crash pas net terug van een blessure. Hij brak in juni een nekwervel in Duitsland.

ADO Den Haag boekt ruime zege op Jong AZ

19.29 uur: ADO Den Haag heeft voor eigen publiek een ruime zege geboekt op Jong AZ. De Hagenaars wonnen het duel met 4-1 en verzekerden zich van de tweede overwinning van dit seizoen.

Na vier minuten kwam ADO Den Haag op achterstand door een treffer van Jayden Addai. Maar daarna zette de thuisploeg dankzij twee treffers van aanwinst Jort van der Sande en van Matteo Waem de zaken recht. Van der Sande scoorde in de 24e en 49e minuut. Waem was trefzeker in de 41e en 54e minuut.

Golfer Luiten na sterke slotronde vijfde in European Masters

19.14 uur: Golfer Joost Luiten is na een sterke slotronde op de gedeelde vijfde plaats geëindigd in de Omega European Masters in het Zwitserse Crans Montana. De 37-jarige Bleiswijker klom door een ronde van 65 slagen (5 onder par) de top 10 binnen en kwam uit op een totaalscore van 15 onder par. Hij had vier slagen meer nodig dan de Zweedse winnaar Ludvig Aberg, die dankzij een laatste ronde van 64 slagen op 19 onder par eindigde.

Luiten was in de vierde ronde op dreef op de hooggelegen golfbaan in de Alpen. Hij moest wel een bogey toestaan op hole 5, maar met een eagle op hole 14 en nog vier birdies sloot hij af met een lage score.

De zesvoudig toernooiwinnaar op de Europese tour draait een tamelijk constant seizoen met onder meer een tweede plaats in het BMW International Open en nog drie derde plaatsen. Een nieuwe toernooizege is nog uitgebleven. Zijn laatste zege dateert van 2018, toen hij het Oman Open op zijn naam schreef.

Willem II - NAC Breda stilgelegd wegens voorwerpen op het veld

16.51 uur: Het duel tussen Willem II en NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie is definitief gestaakt. Dat gebeurde nadat scheidsrechter Edwin van de Graaf in de 50e minuut de wedstrijd voor de tweede keer had moeten stilleggen omdat er voorwerpen vanaf de tribune op het veld waren gegooid. NAC leidde in Tilburg inmiddels met 3-0.

Normaal gesproken wordt een duel bij een tweede noodgedwongen pauze definitief gestaakt, maar de lokale driehoek heeft daar ook een stem in. In de eerste helft was het duel, meteen na de tweede Bredase treffer, ook al stilgelegd. Beide keren werden voorwerpen (bekers, vuurwerk) gegooid uit het vak waar de fanatiekste Willem II-fans een plaats hebben. Bij de Brabantse derby waren ook driehonderd NAC-fans aanwezig in het aanpalende vak. Vorig jaar waren bij de onderlinge duels geen fans van de uitpartij welkom.

Arbiter Van de Graaf legde bij ESPN vanuit de catacomben van het Koning Willem II-stadion uit hoe het besluit tot stand was gekomen. „Het is jammer, maar wanneer er voorwerpen op het veld worden gegooid is er een duidelijk protocol. Na die tweede keer, toen er een fakkel op het veld werd gegooid, was er nog ruimte om de dader te achterhalen. Dat is helaas niet gelukt waarop we de wedstrijd definitief hebben moeten staken.”

Nog niet bekend is wat er met het restant gebeurt. Mogelijk wordt het duel woensdag zonder publiek uitgespeeld.

NAC leidde met 3-0 door doelpunten van de Zweed Patriot Sejdiu, de Noor Sigurd Haugen en de Belg Jan Van den Bergh.

Springruiter Greve tiende op EK, titel voor Guerdat

15.00 uur: Springruiter Willem Greve is bij de Europese kampioenschappen in Milaan met Highway TN als tiende geëindigd. De titel was voor de Zwitser Steve Guerdat, die met Dynamix de Belheme in de afsluitende omloop foutloos bleef. Een foutje in de tweede ronde kostte de Duitser Philipp Weishaupt (Zineday) de titel. Dankzij een springfout van de Zweed Jens Fredricson (Markan Cosmopolit) klom hij nog wel naar de tweede plaats.

Ook de Fransman Julien Epaillard profiteerde met een foutloos laatste optreden en pakte met Dubai du Cedre het brons.

Greve begon met een flinke achterstand op leider Guerdat als twaalfde aan zijn laatste rondgang. Daarin ging er één balk af, maar schoof de ruiter uit Markelo nog wel naar de tiende plek.

Jur Vrieling kwam zondag nog wel uit in de eerste finale-omloop, de derde in totaal, maar slaagde er niet in zich bij de beste twaalf te voegen die streden om de medailles. Met Long John Silver eindigde hij als achttiende.

Nederland was vrijdag als zevende geëindigd in de landenwedstrijd.

Duel Atlético-Sevilla afgelast wegens slecht weer in Madrid

14.52 uur: Het competitieduel tussen Atlético Madrid en Sevilla gaat zondag niet door. Het verwachte slechte weer in de hoofdstad is de oorzaak van het besluit dat La Liga nam na overleg met de Spaanse voetbalbond en beide clubs. Het duel zou om 18.30 uur beginnen in stadion Metropolitano.

Het gemeentebestuur van Madrid had inwoners al geadviseerd thuis te blijven vanwege de zware regenval die gepaard gaat met onweer. De Aemet, het Spaanse KNMI, heeft vanwege de verwachting dat het weer nog slechter wordt code rood afgekondigd voor de Spaanse hoofdstad.

Skiffeurs Florijn en Van Dorp maken indruk op eerste dag WK roeien

12.30 uur: Skiffeurs Karolien Florijn en Simon van Dorp zijn goed begonnen aan de wereldkampioenschappen roeien in Belgrado. Florijn, titelverdediger in de skiff, was met een tijd van 7.18,55 veruit de snelste roeister in de zes series. Van Dorp, voor het eerst actief als skiffeur op een WK, kwam tot een tijd van 6.40,82. In alle acht series kwam niemand in de buurt van de Amsterdammer.

In de lichte skiff won Martine Veldhuis in 7.39,21 haar heat. Na vier heats bleek dat de vierde tijd, goed voor een plaats in de halve finales. Veldhuis pakte vorig jaar op de WK in het Tsjechische Racice zilver.

Stef Broenink en Melvin Twellaar wonnen hun heat in de dubbeltwee. Hun tijd van 6.08,54 was in het hele veld de tweede achter de Roemenen Florin Arteni en Ciprian Tudosa en leverde een plaats in de kwartfinales op.

Nelson Ritsema en Abe Wiersma kwamen er in de twee zonder niet aan te pas en werden verwezen naar de herkansingen.

De WK duren tot volgend weekeinde wanneer de finales worden gevaren.

IOC: deelname Russen aan Aziatische Spelen ’niet haalbaar’

11:30 uur Russische en Belarussische atleten zullen niet deelnemen aan de Aziatische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geconcludeerd dat het plan sporters uit beide landen toe te laten tot het evenement, dat op 23 september in het Chinese Hangzhou begint, ’niet haalbaar’ is.

„Het concept om atleten met Russische en Belarussische paspoorten deel te laten nemen aan de Aziatische Spelen 2023 is onderzocht zoals besproken op de olympische top in december 2022, maar is niet haalbaar vanwege technische redenen”, meldt website insidethegames op basis van informatie van het IOC. Sporters uit beide landen zijn sinds de Russische inval in Oekraïne uitgesloten van de meeste internationale sporttoernooien.

In juli stemde de olympische raad van Azië (OCA) voor de toelating van maximaal 500 sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag. Het IOC was ook al aan het onderzoeken hoe sporters uit beide landen aan enkele Aziatische kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van Parijs kunnen deelnemen. Een woordvoerder van de OCA bevestigde dat het besluit de sporters toch niet toe te laten genomen is door het IOC. Russen en Belarussen waren eerder dit jaar ook niet welkom op de Europese Spelen.

Een beslissing over deelname aan de Spelen van Parijs zal ’te zijner tijd’ worden genomen, liet het IOC eerder al weten.