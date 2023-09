Skiffeurs Karolien Florijn en Simon van Dorp maken indruk op eerste dag WK roeien

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Skiffeurs Florijn en Van Dorp maken indruk op eerste dag WK roeien

12.30 uur: Skiffeurs Karolien Florijn en Simon van Dorp zijn goed begonnen aan de wereldkampioenschappen roeien in Belgrado. Florijn, titelverdediger in de skiff, was met een tijd van 7.18,55 veruit de snelste roeister in de zes series. Van Dorp, voor het eerst actief als skiffeur op een WK, kwam tot een tijd van 6.40,82. In alle acht series kwam niemand in de buurt van de Amsterdammer.

In de lichte skiff won Martine Veldhuis in 7.39,21 haar heat. Na vier heats bleek dat de vierde tijd, goed voor een plaats in de halve finales. Veldhuis pakte vorig jaar op de WK in het Tsjechische Racice zilver.

Stef Broenink en Melvin Twellaar wonnen hun heat in de dubbeltwee. Hun tijd van 6.08,54 was in het hele veld de tweede achter de Roemenen Florin Arteni en Ciprian Tudosa en leverde een plaats in de kwartfinales op.

Nelson Ritsema en Abe Wiersma kwamen er in de twee zonder niet aan te pas en werden verwezen naar de herkansingen.

De WK duren tot volgend weekeinde wanneer de finales worden gevaren.

IOC: deelname Russen aan Aziatische Spelen ’niet haalbaar’

11:30 uur Russische en Belarussische atleten zullen niet deelnemen aan de Aziatische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geconcludeerd dat het plan sporters uit beide landen toe te laten tot het evenement, dat op 23 september in het Chinese Hangzhou begint, ’niet haalbaar’ is.

„Het concept om atleten met Russische en Belarussische paspoorten deel te laten nemen aan de Aziatische Spelen 2023 is onderzocht zoals besproken op de olympische top in december 2022, maar is niet haalbaar vanwege technische redenen”, meldt website insidethegames op basis van informatie van het IOC. Sporters uit beide landen zijn sinds de Russische inval in Oekraïne uitgesloten van de meeste internationale sporttoernooien.

In juli stemde de olympische raad van Azië (OCA) voor de toelating van maximaal 500 sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag. Het IOC was ook al aan het onderzoeken hoe sporters uit beide landen aan enkele Aziatische kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen van Parijs kunnen deelnemen. Een woordvoerder van de OCA bevestigde dat het besluit de sporters toch niet toe te laten genomen is door het IOC. Russen en Belarussen waren eerder dit jaar ook niet welkom op de Europese Spelen.

Een beslissing over deelname aan de Spelen van Parijs zal ’te zijner tijd’ worden genomen, liet het IOC eerder al weten.