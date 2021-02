Neymar stapt na reeks overtredingen boos van het veld, aanvaller mist clash tegen FC Barcelona

De Braziliaan wachtte daarbij zijn vervanging zelfs niet af. Pas drie minuten later was Kylian Mbappé klaar om het veld te betreden. Van Neymar was toen al geen spoor meer. De spits trok meteen naar de kleedkamer.

Na medisch onderzoek is vastgesteld dat het herstel ongeveer vier weken zal duren. Neymar zal daardoor in ieder geval het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met FC Barcelona missen. PSG speelt op 16 februari eerst uit in Barcelona. Het tweede duel is op 10 maart.

Neymar had op het oog veel pijn. Ⓒ ANP/HH

Vloek van de Champions League?

In zijn eerste twee seizoenen bij PSG was Neymar ook geblesseerd in de achtste finales van de Champions League en ging het sterrenensemble eruit tegen Real Madrid en Manchester United. Vorig jaar bleef Neymar wèl fit en schopte PSG het tot in de finale.

Eerder meldde de Franse landskampioen al dat Ángel Di María ontbreekt bij de wedstrijd tegen Barcelona. De Argentijn liep afgelopen zondag in het duel met Olympique Marseille een blessure aan het rechterdijbeen op.