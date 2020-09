Luis Suarez dreigt na ’fraude-examen’ weer transfer mis te lopen

Luis Suarez. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Eén ding is zeker: het is nooit saai rond Luis Alberto Suarez (33). Na hemeltergende schwalbes, beruchte bijtincidenten en tientallen wereldgoals, doet de door FC Barcelona bij het grofvuil neergezette spits weer ouderwets van zich spreken. Suarez, in een (inmiddels mislukte) poging een transfer naar Juventus af te dwingen, wordt ervan verdacht te hebben gefraudeerd bij een Italiaanse taaltest. En na Juve lijkt nu ook Atletico af te haken voor de Uruguayaan.