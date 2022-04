Handbalsters verslaan rivaal Duitsland in oefenduel

Oranje keek zaterdagmiddag al snel tegen een comfortabele voorsprong aan. Onder luid gejuich van het Nederlands publiek werd die voorsprong steeds verder uitgebreid en halverwege ging Oranje met 13-5 aan de leiding. Dat was voor een groot deel te danken aan de zeer sterk keepende Yara ten Holte.

Hoewel Duitsland na rust scorend kon bijblijven, bleef Nederland de bovenliggende partij. De absolute uitblinker aan de kant van Nederland was Ten Holte. De goalie maakte de hele wedstrijd indruk met de ene na de andere katachtige redding.

Polman

Estavana Polman ontbrak zaterdag in de wedstrijdselectie. Ze is deze week wel aanwezig bij het team, maar is niet wedstrijdfit en dus laat ze de interlands aan zich voorbijgaan. De vedette ligt overhoop met haar Deense club Team Esbjerg, waardoor ze al lange tijd geen wedstrijden heeft gespeeld. Desondanks besloot Johansson haar wel bij de selectie te halen.

Ook Danick Snelder en Debbie Bont komen dit weekeinde niet in actie. Zij zijn net als Polman niet wedstrijdfit, maar wel aangesloten bij het team. De afwezigheid van een aantal vaste gezichten bood kansen voor anderen. Het jonge talent Kim Molenaar maakte zaterdagmiddag vlak voor tijd haar debuut in Oranje.

Zondagmiddag komt Oranje weer in actie. Dan staat het EK-kwalificatieduel met Griekenland op het programma. Voor de equipe van Johansson staat er echter weinig op het spel, want de ploeg is al geplaatst voor de eindronde die in november in Noord-Macedonië, Slovenië en Montenegro wordt gehouden. Hij gebruikt deze week vooral om nieuwe systemen binnen de ploeg te integreren.