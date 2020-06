Pogacar houdt Roglic van Sloveense dubbel

De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma moest de nationale titel op de tijdrit aan Tadej Pogacar laten. Vorige week waren de rollen omgedraaid in de wegwedstrijd over ruim 145 kilometer. Roglic veroverde toen de nationale kampioenstrui, voor Pogacar.

De 30-jarige Sloveen moest zondag in de tijdrit over 15,7 kilometer, die grotendeels bergop ging richting de hoogvlakte van Pokljuka, 9 seconden toegeven op Pogacar. De 21-jarige klimmer van Team Emirates prolongeerde zijn nationale tijdrittitel. Pogacar eindigde vorig jaar in de door Roglic gewonnen Vuelta als derde.

Uitzondering in Europa

Slovenië is het enige Europese land dat in de coronatijd de nationale titelstrijd op de geplande datum kon laten doorgaan. In de herziene wielerkalender van de UCI zijn de nationale kampioenschappen verschoven naar het weekeinde van 22 en 23 augustus, een week voor de start van de Tour de France. In Slovenië werden vorige maand al de maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen versoepeld.