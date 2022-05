Fiorentina geeft Feyenoord goede voorbeeld tegen AS Roma

De eindstand was in Florence al na 11 minuten bereikt. Fiorentina nam na 5 minuten de leiding via de Argentijnse aanvaller Nicolás González, die een strafschop benutte. De penalty was veroorzaakt door Rick Karsdorp, die op de rand van het zestienmetergebied een tegenstander raakte.

Enkele minuten later verdubbelde Giacomo Bonaventura de voorsprong met een bekeken schot met links.

Giacomo Bonaventura heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

Door de nederlaag wist AS Roma niet op gelijke hoogte te komen met stadgenoot Lazio. De ploeg van Karsdorp, die vlak voor tijd werd gewisseld, staat nu 6e en strijdt met Lazio, Fiorentina en Atalanta om plaatsing voor de Europa League. Mocht AS Roma Feyenoord verslaan, dan verdient de club ook een plaatsbewijs voor de Europa League.

Voor AS Roma was het de eerste wedstrijd sinds het bereiken van de eindstrijd van het derde clubtoernooi van Europa. Donderdag waren de Romeinen met 1-0 te sterk voor Leicester City. De finale is over ruim twee weken, op woensdag 25 mei.