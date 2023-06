Definitief akkoord FC Twente en Wolfsburg over Cerny

Het enige dat de presentatie van Cerny nog in de weg kan staan, is de medische keuring. Daarvan heeft de FC Twente-speler het grootste gedeelte al doorstaan, maar in de ochtenduren volgen nog wat kleine, reeds geplande testjes. Ook daarbij worden geen problemen verwacht.

Droom in vervulling

Met de transfer gaat voor Cerny een droom in vervulling, die iedereen bij FC Twente hem na twee keer ernstig kruisbandletsel van harte gunt. Bij Ajax gold Cerny als groot talent, maar de eerste zware blessure zorgde ervoor dat het veelvoudig Tsjechisch Talent van het Jaar de hoge verwachtingen nooit inloste. Hij genoot veel respect voor de wijze waarop hij zijn langdurige revalidatie inging: altijd met de voor hem karakteristieke glimlach én met het doel er sterker uit te komen.

Ook nadat in dienst van FC Twente – uitgerekend tegen Ajax – voor de tweede keer het noodlot toesloeg, liet Cerny zich niet uit het veld slaan, maar greep hij alles aan om er te staan als dat weer kon. Met dertien treffers en elf assists in 32 duels voor FC Twente had hij een groot aandeel in de plaatsing voor Europees voetbal van de Tukkers. En dwong hij een prachtige transfer naar VfL Wolfsburg af.

FC Utrecht, dat Cerny twee jaar geleden voor 1 miljoen euro verkocht aan FC Twente, deelt door middel van een doorverkoopercentage mee in de opbrengst. Dat gaat om ongeveer 1,5 miljoen euro.