Abdi Nageeye van start tijdens New York City Marathon

Nageeye scherpte op 10 april 2022 zijn eigen Nederlands record aan tot 2.04.56, waarmee hij als eerste mannelijke Nederlander ooit de Rotterdam Marathon won. New York wordt de derde marathon dit jaar voor hem. Na Rotterdam startte hij in juli ook tijdens de Wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene, maar daar stapte hij kort voor de finish uit. ,,Ik kwam met hoge verwachtingen naar de WK, alleen een medaille telde voor mij, verder niets”, schreef hij toen daags na de race op zijn Instagram-account.

,,Het was een mix van slechte beslissingen die ik tijdens de race nam: niet actief genoeg lopen en de juiste concentratie en focus missen. Het is een leercurve en ik zal hier sterker uitkomen.”

In 2021 liep Nageeye ook al de New York Marathon. Hij werd toen ondanks fysieke problemen onderweg vijfde. In het eliteveld zullen ook de 31-jarige Frank Futselaar (met een persoonlijk record van 2.11.30) en de 37-jarige Ruth van der Meijden (2.29.30) uit Nederland starten.