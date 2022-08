LIVE United weer zonder Ronaldo: kan Ten Hag ook winnen bij Southampton?

Voetbal

AZ opent Conference League-avontuur tegen Dnipro-1 uit Oekraïne in Slowakije

AZ start het Conference League-avontuur met de saillante uitwedstrijd tegen Dnipro-1. Het duel wordt vanwege de Russische invasie in Oekraïne niet gespeeld in Dnipro, gelegen in het centrale oostelijke deel van het zwaar getroffen land, maar in Slowakije.