Rvc Ajax wil ’moreel onjuiste’ aankoop Eduard Spertsyan voorkomen

De commissarissen geven directeur voetbalzaken Sven Mislintat vooralsnog geen toestemming om Eduard Spertsyan (23) naar Amsterdam te halen, omdat zakendoen met het Russische FK Krasnodar in hun ogen moreel onjuist is, melden bronnen rondom de rvc. Mislintat zou de hoop op de komst van de in Rusland geboren Armeniër echter niet hebben opgegeven.

Duidelijk is dat vooral rvc-voorzitter Pier Eringa en commissaris Annette Morsman met de kwestie in hun maag zitten. In een eerder interview zei Eringa: „Ajax moet goed voorbeeldgedrag vertonen in de samenleving. We vervullen een belangrijke, bredere rol dan alleen een topvoetbalteam in het veld brengen.” Morsmans werkgever pensioenfonds APG stootte alle Russische belangen af en die lijn wil ze bij Ajax doortrekken.

Mislintat wil Spertsyan ’gewoon’ halen

In het trainingskamp in Duitsland zei de voorlopig teruggefloten Mislintat, die op een haar na rond was met Krasnodar en Spertsyan rekening te houden met dit scenario. „Als het illegaal is, dan houdt het op. Is het legaal, dan moet ik met de overige directeuren en rvc kijken of het moreel wenselijk is.”

Binnen Ajax is te horen dat Mislintat op het standpunt staat dat Spertsyan ’gewoon’ moet komen als dat – ondanks de sanctiemaatregelen van de Europese Unie tegen Rusland – juridisch mogelijk is. Hij is er volgens bronnen van overtuigd dat de ophef over de kwestie verstomt als Spertsyan snel een meerwaarde voor Ajax blijkt.

Til en Szymanski

De rvc vindt – in tegenstelling tot eerder PSV bij de transfer van Guus Til en Feyenoord bij het huren van Sebastian Szymanski – echter dat er op dit moment geen zaken met Rusland moet worden gedaan. Uiterlijk 1 september zal blijken wie bij Ajax de meeste zeggenschap heeft: Mislintat of de rvc. Rvc-voorzitter Eringa is om een reactie gevraagd, maar wil niets zeggen.

Oekraïner Evgeniy Levchenko gaf eerder in De Telegraaf Ajax het advies niet met FK Krasnodar in zee te gaan. „Ik vind dat Nederlandse clubs geen bloed aan hun handen moeten willen hebben. Iedereen die geld naar Rusland overmaakt, participeert indirect in de oorlog”, aldus de voorzitter van de VVCS.