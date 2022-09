Premium Het beste van De Telegraaf

Ingrijpend traject na ongeluk met vrachtwagen Wonderbaarlijke wederopstanding Neefjes na afgrijselijke botsing

Door Nick Tol

Tessa Neefjes straalt naast haar fiets. „Ik ben superdankbaar voor waar ik allemaal weer toe in staat ben.” Ⓒ Getty Images

Tessa Neefjes was als 19-jarige wielrenner hard op weg naar de internationale top, toen ze tijdens een trainingsrondje in botsing kwam met een rijdende vrachtwagen. De gevolgen van het ongeluk waren zeer ingrijpend; de talentvolle coureur brak onder meer haar rug. Na een uitzonderlijk lang revalidatietraject is ze nu allrounder dan ooit terug op het hoogste niveau. Terwijl dit weekeinde in Australië de wereldkampioenschappen wegwielrennen van start gaan, bereidt de inmiddels 25-jarige Neefjes zich voor op het allereerste WK Gravel (8-9 oktober). Thuis in Wervershoof vertelt ze alles over haar wonderbaarlijke wederopstanding.