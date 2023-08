Gijs Smal en FC Twente gaan zonder uitfans voor revanche: ’Nog steeds ziek van vorig jaar’

ENSCHEDE - Gijs Smal stapt woensdagochtend vol vertrouwen met FC Twente op het vliegtuig naar Stockholm voor de return tegen Hammarby IF (donderdag 20.00 uur) in de tweede voorronde van de Conference League. De 25-jarige linksachter, een van de sterkhouders van de Tukkers vorig seizoen, is optimistisch over een Europees vervolg – tegen de winnaar van de tweestrijd tussen het Letse Riga FC en Hongaarse Kecskeméti TE – ook al werd het vorige week in Enschede slechts 1-0.

FC Twente-linksback Gijs Smal zoekt zijn tegenstander op tijdens de wedstrijd tegen Hammarby. Donderdag volgt de return in Zweden. Ⓒ FOTO PRO SHOTS