FIFA beloont bekritiseerde Makkelie met topduel

Makkelie was maandag VAR bij Nigeria-Frankrijk. Hij attendeerde arbiter Melissa Borjas uit Honduras in de 75e minuut dat ze voor een strafschop moest fluiten omdat Ngozi Ebere een overtreding op Viviane Asseyi had gemaakt.

Wendie Renard miste aanvankelijk vanaf 11 meter maar mocht opnieuw aanleggen omdat Makkelie zag dat de Nigeriaanse keepster te vroeg met twee voeten voor haar doellijn stond. Renard wist haar tweede poging wel te verzilveren. Makkelie kreeg na afloop van de wedstrijd de nodige kritiek.

De Verenigde Staten en Zweden strijden in groep F om groepswinst. Beide landen hebben hun eerste twee duels gewonnen. Een van de twee is de tegenstander van Oranje in de achtste finales als Nederland de laatste groepswedstrijd verliest.