Bosz completeert technische staf PSV met Schaars

Bosz werkt verder met assistent-trainer Rob Maas en fysiek trainer Terry Peters, die hij zelf heeft meegebracht. Op maandag zal Bosz nog niet het veld opgaan met de spelers. Die dag staat in het teken van medische testen en enkele meetings.

Op dinsdagmiddag staat de eerste training op het programma. Daaraan voorafgaand wordt Bosz officieel gepresenteerd in het Philips Stadion. In de loop van de eerste weken Bosz persoonlijke gesprekken voeren met alle spelers om zijn plannen uit de doeken te doen.

Op de eerste training worden onder anderen Xavi Simons, Joey Veerman, Ibrahim Sangaré, Ismael Saibari, Walter Benitez, de van Sparta teruggekeerde huurling Shurandy Sambo, Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko nog niet verwacht, omdat zij langer doorgespeeld hebben met een nationaal elftal.

Ook de enige aanwinst, Ricardo Pepi, zal niet van de partij zijn. De deal met de Amerikaanse spits moet nog definitief worden afgerond en bovendien heeft ook Pepi langer doorgespeeld met Team USA. De verwachting is dat hij tegelijkertijd met de andere internationals instroomt als PSV na volgend weekend op trainingskamp gaat in Oostenrijk.

Erick Gutierrez wordt niet meer verwacht in Eindhoven. De transfer van de Mexicaan naar Chivas Guadalajara bevindt zich in de afrondende fase. Verder keren in vergelijking met vorig seizoen ook de huurlingen Jarrad Branthwaite, Thorgan Hazard, Fabio Silva en Savio niet terug. Mauro Junior en Armando Obispo zullen ook niet present zijn op het trainingsveld. Zij zijn nog aan het revalideren van blessures en werken een individueel programma aan.

Jong PSV

De eerste dagen zal de selectie worden aangevuld met spelers van Jong PSV. Bosz werkt onder een behoorlijke tijdsdruk. Op 8 of 9 augustus en 15 augustus staan de eerste wedstrijden in de derde voorronde van de Champions League op het programma.

PSV weet op 24 juli welke tegenstander het daarin treft. Dan wordt er geloot. De Eindhovenaren nemen het in de derde voorronde van de Champions League op tegen RC Genk (België), Servette FC (Zwitserland), Panathinaikos (Griekenland), FK Dnipro (Oekraïne), Sturm Graz (Oostenrijk) of Backa Topola (Servië).