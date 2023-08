Peter Bosz onder indruk van goal Joey Veerman: ’Fantastische aanval’

GRAZ - PSV-trainer Peter Bosz was tevreden over de manier waarop zijn team de klus had geklaard in Graz, waar het publiek negentig minuten lang achter de ploeg stond. ,,Ik vind het knap dat we in deze sfeer op deze manier hebt durven voetballen. Niet alles was goed, maar we hebben wel het spel gedomineerd en we hebben terecht gewonnen.”

Peter Bosz. Ⓒ ANP/HH