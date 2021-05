Eric Cantona naast Alan Shearer en Thierry Henry in Hall of Fame Premier League

Eind vorig maand werden Alan Shearer en voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry als eersten opgenomen in de Hall of Fame. Voor de overige zes plaatsen werd er een shortlist opgesteld met daarop de namen van 23 kandidaten. Dennis Bergkamp en Robin van Persie maken nog altijd kans. Het publiek en een panel van zes experts konden vervolgens tot 2 mei hun stem uitbrengen. De overige vijf spelers zullen de komende drie dagen bekendgemaakt worden.

De intussen 54-jarige Cantona beleefde zijn grootste successen in het shirt van Manchester United, waar hij uitgroeide tot een clublegende. In vijf seizoenen (1992-1997) behaalde hij er vier Engelse landstitels en won hij twee keer de FA Cup. Cantona speelde ook 45 interlands voor Frankrijk. Daarin scoorde hij twintig keer.

In 1997 stapte hij op amper dertigjarige leeftijd uit het voetbal, na een carrière vol controverse en schorsingen. Zo stond hij in 1995 eens negen maanden aan de kant nadat hij tijdens de uitwedstrijd bij Crystal Palace een karatetrap had uitgedeeld aan een fan van de thuisclub, die hem in de tribune had uitgedaagd. In 156 Premier League-wedstrijden vond hij 70 keer de weg naar de netten.

„Ik ben hier natuurlijk heel blij en trots mee, maar een verrassing kan ik het nu ook weer niet noemen”, vertelde Cantona geheel in zijn eigen stijl. „Het zou pas een verrassing zijn als ik niet in die Hall of Fame was terechtgekomen. Ik heb tijdens mijn carrière het geluk gehad bij een schitterend team te spelen, met fantastische ploegmaten, fans en een uitstekende coach. We wonnen zowat alles en bovendien met mooi voetbal, daar draait het om bij United.”