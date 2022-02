PEC Zwolle redt in blessuretijd punt tegen FC Groningen

PEC Zwolle mag dan de hekkensluiter van de Eredivisie zijn, met 10 punten uit 4 duels presteert de ploeg van Dick Schreuder na Ajax en AZ het best in 2022. Dat de schwung er goed in zit, was ook te zien in de openingsfase, waarin Zwolle veel energie legde. Toch leverde dat niet echt kansen op. De eerste keer dat die energie even wegviel, was Groningen gevaarlijk. Neraysho Kasanwirjo troefde zijn tegenstander af, waarna Paulos Abraham zijn schot gepakt zag worden door Kostas Lamprou en ook in de rebound viel de bal niet binnen. De Griekse goalie was even later heel attent om te beletten dat Abraham door kon na een diepe bal.

Twee minuten later was hij echter kansloos. Laros Duarte werd na een fraaie demarrage net buiten het strafschopgebied neergelegd en ging vervolgens zelf achter de bal staan. De middenvelder krulde de vrije trap fraai over de muur heen tegen de touwen. Op slag van rust had het ook 0-2 kunnen worden, maar Bjorn Meijer knalde van dichtbij op de paal.

Debutant

Kort na de onderbreking kreeg de thuisploeg dan ook eindelijk een goede kans. De actie van Daishawn Redan was uitstekend, maar zijn schot was ietwat wild en ging via de vingertoppen van Peter Leeuwenburgh over. Enkele minuten later lag de bal er aan de andere kant in via Michael de Leeuw, maar in de aanloop naar de treffer had Jørgen Strand Larsen een overtreding gemaakt.

Dus bleef Zwolle in de wedstrijd, maar de Overijsselaars hadden moeite om kansen af te dwingen. Een kwartier voor tijd kwam de bal bij toeval toch weer een keer voor de voeten van Redan terecht, maar Leeuwenburgh verkleinde zijn goal goed en keerde de inzet.

Met nog vijf minuten op de klok bracht Buijs een debutant binnen de lijnen. Emmanuel Matuta verving Duarte en mocht zijn eerste minuten maken. Hij zag een minuut later van dichtbij hoe zijn ploeg de winst bijna veiligstelde, nadat Lamprou een inschattingsfout maakte. Tot opluchting van de goalie van PEC belandde de bal op de paal.

Gelijkmaker

Het kon niet uitblijven en vlak voor tijd was er dan ook het eerste opstootje. Strand Larsen en Mustafa Saymak kregen het met elkaar aan de stok. Beide spelers ontvingen een gele prent, waarna de wedstrijd kon worden hervat. Saymak was niet veel later heel dicht bij de gelijkmaker, maar tot zijn eigen afgrijzen zag hij het leer op de binnenkant van de paal belandden. Toch kon PEC een minuut later alsnog juichen, nadat Yuta Nakayama knap met zijn hoofd voor de gelijkmaker: 1-1.