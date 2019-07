NBA-sensatie gaat 142 miljoen dollar verdienen bij LA Clippers

Volgens ESPN tekent Leonard, geboren in Los Angeles, een verbintenis voor vier jaar bij de Clippers. De 28-jarige Amerikaan gaat in die periode 142 miljoen dollar verdienen, circa 126 miljoen euro.

Leonard leidde in het afgelopen seizoen Toronto Raptors naar de eerste titel in de NBA. Na afloop van de gewonnen play-offs tegen het onttroonde Golden State Warriors (4-2) werd hij uitgeroepen tot beste speler van de finalereeks. Leonard veroverde met San Antonio Spurs in 2014 zijn eerste NBA-kampioenschap.

Leonard werd tot dusver drie keer gekozen in het All Star-team van de NBA. George (29) is zesvoudig All Star en afkomstig van Oklahoma City Thunder.