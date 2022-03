Premium Het beste van De Telegraaf

Mark van Bommel: ’Jordan Teze kan ver komen’

Door Jeroen Kapteijns

Jordan Teze is een nieuw gezicht op het trainingsveld bij het Nederlands elftal. De PSV’er is een van de talenten in de selectie van bondscoach Louis van Gaal. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

ZEIST - Met Jordan Teze (22) heeft zich weer een PSV’er bij Oranje gemeld. De verdediger, die al sinds zijn achtste bij de Brabantse topclub speelt en deel uitmaakt van een bijzondere lichting, kan de 101e PSV’er in het Nederlands elftal worden. „Dit moet een geweldige stimulans voor Jordan zijn. Hij heeft alle capaciteiten om een heel grote speler te worden en dit is weer een belangrijke stap in zijn carrière”, aldus zijn oud-trainer Mark van Bommel, die hem in de jeugd onder zijn hoede had en Teze liet debuteren in het eerste.