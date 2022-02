Premium Het beste van De Telegraaf

Wie is het wonderkind dat onder vuur ligt? Alle dromen van Kamila ’Miss Perfect’ Valieva hardhandig verscheurd

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Warm onthaal voor Kamila Valieva bij terugkeer in Moskou. Ⓒ ANP/HH

PEKING - Kamila Valieva is terug in Moskou, waar ze met ontelbare bossen bloemen als een heldin werd onthaald. In Peking houdt de kunstrijdster nog altijd de gemoederen bezig, nadat er een positieve dopingtest aan het licht kwam. Valieva zei in een hoorzitting dat het verboden hartmedicijn trimetazidine van haar opa was en ze het per abuis had ingenomen. De Amerikaanse antidopingbaas Travis Tygart nam de Russische tiener openlijk in bescherming dat niet Valieva, maar het systeem in haar thuisland verantwoordelijk moet worden gehouden voor dit drama. Wie is het wonderkind dat op 15-jarige leeftijd onder vuur ligt?