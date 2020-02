Chelsea-coach Lampard: ’Maguire had rood moeten krijgen’

De Engelse oud-international had vooral kritiek op de videoscheids (VAR). „Maguire had rood moeten krijgen. Dat was overduidelijk. Die beslissing was cruciaal en had de wedstrijd een heel andere wending gegeven”, oordeelde hij.

Aanvoerder Harry Maguire van ManUnited raakte in de eerste helft tegenstander Michy Batshuayi met een trap in de liesstreek. De arbitrage liet het incident onbestraft. Maguire maakte in de 66e minuut ook nog eens het tweede en beslissende doelpunt op Stamford Bridge. Volgens Lampard had hij op dat moment echter al lang niet meer op het veld mogen staan.

Chelsea-manager Frank Lampard Ⓒ EPA

„Ik begrijp niet waarom de arbiter het incident niet op de monitor langs de lijn heeft bekeken. Juist voor dit soort zaken is de VAR toch ingevoerd? Dan had de scheidsrechter vanuit een andere hoek de charge van Maguire absoluut geconstateerd.” De onvrede bij Lampard werd extra gevoed doordat twee treffers van Chelsea uitgerekend door de VAR werden geannuleerd.