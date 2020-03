KNVB praat met clubs over coronavirus

In een aantal andere landen is besloten voorlopig geen toeschouwers bij grote sportevenementen toe laten. In Nederland is dat nog niet het geval. De KNVB volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

De KNVB brengt diverse scenario’s in kaart voor het geval de autoriteiten extra maatregelen nemen naar aanleiding van het nieuwe coronavirus.

„Het is een unieke situatie. Het is inmiddels duidelijk dat we geen Asterix-dorpje zijn waar alles aan voorbijgaat”, meldt een woordvoerder van de voetbalbond. „Hiervoor bestaan geen protocollen of draaiboeken. Daarom moeten we alle soort scenario’s bespreken.”

Omslaan

Vooralsnog kunnen alle voetbalwedstrijden in Nederland met publiek gespeeld worden, in tegenstelling tot in landen als Italië, Frankrijk, Denemarken, Bulgarije, Roemenië en mogelijk binnenkort ook in Duitsland, waar in lege stadions wordt gevoetbald.

„Maar het zou snel kunnen omslaan”, zei de woordvoerder eerder. „Het komt steeds dichterbij en we houden alles scherp in de gaten. We houden er rekening mee dat het ook in Nederland kan gaan gebeuren, maar vooralsnog volgen we de maatregelen van de Nederlandse overheden.”

Wedstrijden schrappen

De KNVB baseert zich op de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooralsnog is er geen reden om vanwege het virus, waarmee inmiddels ruim 320 Nederlanders zijn besmet, wedstrijden te schrappen of zonder publiek te gaan spelen. De voetbalbond brengt wel diverse scenario’s in kaart voor het geval de situatie verandert. In Zeist zaten vertegenwoordigers van diverse afdelingen uit het betaald- en amateurvoetbal maandag bij elkaar om de mogelijke consequenties te bespreken.

Het RIVM kwam vrijdagavond met het advies aan inwoners van de provincie Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Het was voor de KNVB aanleiding de voetbalster Aniek Nouwen en keeperstrainer Erskine Schoenmakers, beiden woonachtig in Brabant, uit voorzorg weg te halen bij de Nederlandse voetbalsters die in Frankrijk een toernooi spelen.

Contact mijden

De Eredivisie CV heeft de clubs opgeroepen om hun spelers zo min mogelijk in contact te brengen met de buitenwereld. Zo geven de voetballers elkaar geen hand meer en ze mijden ook fysiek contact met onder anderen fans en sponsoren. PSV en Feyenoord besloten zondag zelfs om hun spelers uit de mixed zone te weren, de plek voor interviews met de pers.