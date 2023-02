Premier League verdubbelt uitgavenrecord, meer wintertransfers in Nederland

Het record werd vorige week dinsdag al verbroken. In de resterende dagen liep het bedrag flink verder op, onder meer door de overgang van de Argentijnse middenvelder Enzo Fernández, voor 121 miljoen euro van Benfica naar Chelsea. Chelsea is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de uitgaven van de Engelse clubs.

In de vier andere grote competities (Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk) daalden de transferuitgaven juist, van 396 miljoen euro in januari 2022 naar 255 miljoen euro nu.

De voorzitter van de hoogste Spaanse competitie La Liga, Javier Tebas, beschuldigt de meerderheid van de Premier League-clubs van „economische doping.” Op Twitter schreef hij: „We lezen over de kracht van de Premier League, maar zo is het niet. Het is een competitie die gebouwd is op clubs die miljoenen verlies maken.”

Drukte in Nederland

De Nederlandse clubs in het betaalde voetbal hebben deze winter 167 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid spelers aan te trekken of af te staan. Dat is tien keer meer dan in de winterse transferperiode halverwege het vorige seizoen, meldt voetbalbond KNVB.

De laatste transfer voordat het zogenoemde transferwindow om middernacht gesloten werd, kwam op naam van Vicente Besuijen. De aanvaller maakte de overstap van het Schotse Aberdeen naar het Rotterdamse Excelsior.

De grootste transfer was de overgang van Cody Gakpo van PSV naar Liverpool. In totaal waren er binnen Nederland 53 transfers. Vijftig voetballers werden overgenomen van clubs uit het buitenland. 64 spelers vertrokken juist uit Nederland. In de laatste 24 uur werden nog 48 deals gesloten.

De KNVB meldt in het amateurvoetbal 345 internationale overschrijvingen; 258 spelers kwamen van een buitenlandse club naar Nederland, 87 spelers vertrokken juist naar een ander land. Vorig jaar was er sprake van 331 internationale overschrijvingen. 37 amateurvoetballers wisselden binnen Nederland van club.

Bekijk ook: Doelman Jay Gorter verlengt contract bij Ajax

Bekijk ook: PSV maakt komst Van Aanholt officieel