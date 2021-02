Huub Stevens (67) stopt komende zomer écht bij Schalke 04

„Ik ben 67 jaar, ik denk dat dit een goed moment is om gewoon voor mijn familie te gaan zorgen”, zegt de oud-international van Oranje, die al vier keer trainer was van Schalke. Hij wil de club uit Gelsenkirchen nog wel als adviseur blijven helpen. „Maar niet meer in een officiële functie.”

Zowel aan het einde van het seizoen 2018-2019 als dit seizoen fungeerde Stevens als interim-trainer bij Schalke. In 2019 wist hij de ’Königsblauen’ te behoeden voor degradatie uit de Bundesliga. Nu staat Schalke al het hele seizoen onderaan, met 9 punten achterstand op een ’veilige’ plaats.