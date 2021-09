Jens Toornstra twijfelgeval voor topper tegen PSV

Slot liet doorschemeren dat Fredrik Aursnes in Eindhoven op een basisplaats kan rekenen. Mogelijk neemt de Noor de plek over van Toornstra. Aursnes had dinsdag al een basisplaats in het duel met Maccabi Haifa in de Conference League (0-0). Toornstra speelde toen voorin op de plek van de afwezige Alireza Jahanbakhsh, die tegen PSV terugkeert in de selectie.

De Engelse aanvaller Reiss Nelson ontbreekt in de selectie van Feyenoord. De 21-jarige huurling van Arsenal is volgens Slot nog niet klaar om wedstrijden te spelen. „Ik heb vanochtend aan de medische staf gevraagd hoe ik het moet uitleggen en dat scheen niet zo makkelijk te zijn.

Het komt erop neer dat hij conditioneel echt wel goed is, maar dat is iets anders dan gewend zijn aan het spelen van wedstrijden. Bij Arsenal was hij onderdeel van de selectie, maar ze speelden daar veel onderlinge partijtjes elf tegen elf. Hij zat dan altijd in het team dat de tegenstander moest nabootsen en dus moest hij lopen zoals de trainer dat wilde. Eigenlijk heeft hij bij Arsenal dus geen echte wedstrijden gespeeld.”

Met PSV treft Feyenoord de ongeslagen koploper van de Eredivisie, die de eerste vier competitieduels allemaal in winst omzette. „Ik ben zeker onder de indruk van hoe PSV zich dit seizoen presenteert. Als je met 0-4 bij Ajax wint en met 0-3 bij AZ, dan zijn dat klinkende cijfers.

Ze jagen de tegenstander over het hele veld af en hebben daardoor heel vaak de bal”, aldus Slot, die zijn spelers vrijdag trakteerde op gebak. Van de medische staf kreeg hij als cadeautje een fles wijn. „Ik moet eerlijk zeggen: ja, ik ben jarig, maar alle focus ligt op PSV. Los van het feit dat iedereen langskomt om me te feliciteren, is dit voor mij een gewone werkdag.”